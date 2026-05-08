    Зеленский анонсировал визит спецпредставителей Трампа в Киев

    Президент Украины Владимир Зеленский ожидает визита в страну спецпосланников президента США на рубеже весны и лета.

    Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в соцсетях по итогам доклада министра обороны Украины Рустема Умерова о встречах, состоявшихся 7 мая в Майами с представителями президента США Дональда Трампа, отметив, что переговоры были "содержательными".

    "Мы координируем график необходимых визитов и ожидаем прибытия посланников президента США в Киев на рубеже весны и лета. Надеемся, что на этот раз нам удастся осуществить наши планы и активизировать дипломатию", - отметил Зеленский.

    Он добавил, что в ходе обсуждений в Майами стороны затронули гуманитарные вопросы, включая продолжение обмена военнопленными.

    "Мы уточняем детали договоренностей, которые могут гарантировать безопасность",- отметил Зеленский.

    Он подчеркнул важность конструктивного подхода и отметил необходимость продвижения к миру путем укрепления Украины и двусторонних отношений с Соединенными Штатами.

    Российско-украинский конфликт Владимир Зеленский Рустем Умеров Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки (США)
    Zelenski Trampın xüsusi elçilərinin Kiyevə səfərinin vaxtını açıqlayıb

