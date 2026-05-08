Зеленский анонсировал визит спецпредставителей Трампа в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает визита в страну спецпосланников президента США на рубеже весны и лета.

Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в соцсетях по итогам доклада министра обороны Украины Рустема Умерова о встречах, состоявшихся 7 мая в Майами с представителями президента США Дональда Трампа, отметив, что переговоры были "содержательными".

"Мы координируем график необходимых визитов и ожидаем прибытия посланников президента США в Киев на рубеже весны и лета. Надеемся, что на этот раз нам удастся осуществить наши планы и активизировать дипломатию", - отметил Зеленский.

Он добавил, что в ходе обсуждений в Майами стороны затронули гуманитарные вопросы, включая продолжение обмена военнопленными.

"Мы уточняем детали договоренностей, которые могут гарантировать безопасность",- отметил Зеленский.

Он подчеркнул важность конструктивного подхода и отметил необходимость продвижения к миру путем укрепления Украины и двусторонних отношений с Соединенными Штатами.