Зеленский анонсировал поставки ПВО IRIS-T в Украину

Украина получит новые системы ПВО IRIS-T от Германии, план поставок которых рассчитан на 3 года.

Украина получит новые системы ПВО IRIS-T от Германии, план поставок которых рассчитан на 3 года.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил на брифинге с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

"Мы понимаем сейчас план поставок. Я не буду говорить обо всех деталях, но плане на ближайшие три года. И это для нас в любом случае очень важная помощь", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это не означает, что война продлится еще три года. По его словам, Украина хочет завершения войны, но при этом спокойствие людей надо защищать качественными системами ПВО.

"Я благодарен, что у нас есть понимание реализации этого проекта на ближайшие три года", - добавил президент.

В свою очередь Писториус после встречи с Зеленским в Киеве подчеркнул, что Берлин не рассматривает передачу крылатых ракет Taurus Украине.

Напомним, ФРГ уже предоставляет Украине свои системы противовоздушной обороны IRIS-T. Они помогают эффективно защищать украинское небо во время массированных ударов России. 28 мая между двумя странами был подписан контракт 2,2 млрд евро на производство IRIS-T и ракет к ним.