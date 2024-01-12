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Зеленский анонсировал помощь Украине от ЕС на сумму €50 млрд

Зеленский анонсировал помощь Украине от ЕС на сумму €50 млрд Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже 1 февраля ожидает положительный результат по созданию Украинского фонда на сумму 50 млрд евро от Европейского Союза.
Другие страны
12 января 2024 г. 22:04
Зеленский анонсировал помощь Украине от ЕС на сумму €50 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже 1 февраля ожидает положительный результат по созданию Украинского фонда на сумму 50 млрд евро от Европейского Союза.

Как передает восточно-европейское бюро Report, с соответствующим заявлением украинский лидер выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Киеве.

"Что касается многомиллиардной долговременной поддержки в размере 50 млрд евро - работаем над тем, чтобы иметь положительное решение 1 февраля. Увидим с вами 1 февраля реальный результат.

Что касается помощи в Вашингтоне - я также смотрю на это с большим позитивом, чем это было в декабре. Думаю, что мы также дожмем до этого результата", - подчеркнул В.Зеленский.

Украинский лидер также прокомментировал возможности ПВО, подчеркнув, что пока рано говорить о комплексной защите страны.

"На не хватает систем Patriot, не хватает соответствующих систем другого радиуса действия, но, тем не менее, понемногу это приходит. Что-то удалось. О чем-то новом мы договорились. Детали раскрывать не буду. Но я согласен с вами, что соответствующих систем, которые борются особенно против баллистики, точно не хватает Украине", - сказал Владимир Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Ukraynaya 50 milyard avroluq yardımın anonsunu verib

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