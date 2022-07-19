Зеленский анонсировал новые увольнения в СБУ

В ближайшее время будут уволены еще 28 должностных лиц Службы безопасности Украины.





В ближайшее время будут уволены еще 28 должностных лиц Службы безопасности Украины.

Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского.

"И еще одна важная новость о Службе безопасности Украины. Идет кадровая ревизия службы. Решается вопрос об увольнении двадцати восьми должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания схожи - неудовлетворительные результаты работы", - отметил он.

Напомним, накануне Зеленский отстранил главу СБУ Ивана Баканова, а также генерального прокурора Ирину Венедиктову.