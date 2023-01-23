Зеленский: 50 танков не решат проблему

Западные танки не смогут полностью решить вопрос российской агрессии, но предоставят украинским защитникам дополнительную мотивацию.

Западные танки не смогут полностью решить вопрос российской агрессии, но предоставят украинским защитникам дополнительную мотивацию.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Когда против нас российская армия, имеющая тысячу танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50 не решает проблему. Они делают очень важную вещь - они мотивируют наших воинов бороться за их же ценности. Потому что показывают, что весь мир с тобой", - сказал Зеленский.

Кроме этого он поблагодарил за всю помощь канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера, но подчеркнул, что хотел бы получить четкий ответ на поставку танков Leopard-2.