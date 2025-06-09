Зеленский: 15 минут с Трампом в Ватикане дали больше, чем встреча в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что короткая личная беседа с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане была более продуктивной, чем их предыдущая встреча в Овальном кабинете в присутствии других участников.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что короткая личная беседа с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане была более продуктивной, чем их предыдущая встреча в Овальном кабинете в присутствии других участников.

Как сообщает Report, в интервью телеканалу ABC News глава украинского государства охарактеризовал 15-минутную встречу тет-а-тет как "хорошую и результативную".

"Нужны время и возможности. Эти 15 минут тет-а-тет в Ватикане дали больше, чем встреча в большом кругу людей в Овальном кабинете", - подчеркнул он.

Комментируя встречу с Трампом в Овальном кабинете, которая завершилась публичной перепалкой, Зеленский признал, что ему "было сложно". Он также добавил, что рассчитывает на большее взаимодействие с американским лидером.

Встреча двух лидеров состоялась 26 апреля в Ватикане, куда прибыли десятки мировых лидеров на похороны Папы Римского Франциска. В Офисе президента Украины рассчитывают, что следующая встреча с Трампом состоится на полях саммита G7, намеченного на 15-17 июня в Канаде.