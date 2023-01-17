Зеленская: Война в Украине может расшириться, став более масштабной угрозой

Война в Украине может расшириться и став более масштабной угрозой, может породить еще больше кризисов.

Война в Украине может расшириться и, став более масштабной угрозой, породить еще больше кризисов.

Как передает Report, об этом первая леди Украины Елена Зеленская заявила, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Она рассказала о вызовах, с которыми столкнулось население Украины в связи с войной.

"Я хочу, чтобы агрессия России прекратилась. Мы не хотим видеть детей во всем мире, которые обучаются тому, как защищаться от радиации",- сказала она, говоря о проблеме ядерной безопасности.

"Когда мы говорим, об энергетической безопасности, мы не хотим видеть детей, которые делают уроки при свечах, как это происходит в Украине. Я не хочу видеть ситуацию, когда врач делает операцию при свете фонарика, как это было недавно в Киеве",- заявила Зеленская.

Первая леди также добавила, что "в Украине сейчас нет ни одного места, которое можно было бы назвать безопасным".