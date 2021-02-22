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"Зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу

"Зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу "Зеленая зона" Багдада подверглась в понедельник ракетному обстрелу
Другие страны
22 февраля 2021 г. 21:50
Зеленая зона Багдада подверглась ракетному обстрелу

"Зеленая зона" Багдада подверглась в понедельник ракетному обстрелу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации телестанции, всего по этому району иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда. Две упали внутри зоны, третья - за ее пределами. Как отмечается, пострадавших нет.

"Зеленая зона" - хорошо укрепленный и тщательно охраняемый район в центре Багдада - в последние месяцы неоднократно подвергалась ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев. Вашингтон неоднократно обвинял в причастности к атакам действующие в Ираке проиранские вооруженные формирования.

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