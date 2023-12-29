Здание вуза в Праге, где произошла стрельба, закроют до конца января

Главное здание философского факультета Карлова университета в Праге, где 21 декабря жертвами стрельбы стали 14 человек, будет закрыто как минимум до конца января 2024 года.

Главное здание философского факультета Карлова университета в Праге, где 21 декабря жертвами стрельбы стали 14 человек, будет закрыто как минимум до конца января 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом проинформировала на своем сайте факультетская администрация.

"Главное здание факультета останется как минимум до конца января закрыто прежде всего по техническим причинам", - отмечается в сообщении.

Обучение студентов возобновится в других помещениях философского факультета не ранее 12 января. Участие в зимней экзаменационной сессии будет для них добровольным. Они смогут сдать зачеты и экзамены в более поздние сроки.

Согласно информации факультетской администрации, многие преподаватели, служащие технического персонала и студенты, находившиеся в главном здании факультета во время стрельбы, не могут оправиться от шока. Им оказывается необходимая психологическая помощь.

Стрельбу в Праге устроил 24-летний студент Давид Козак, который после начала полицейской операции покончил с собой. Полиция установила, что 15 декабря он застрелил в Клановицком лесу на окраине столицы 32-летнего мужчину и его двухмесячную дочь.