О нас

Здание вуза в Праге, где произошла стрельба, закроют до конца января

Здание вуза в Праге, где произошла стрельба, закроют до конца января Главное здание философского факультета Карлова университета в Праге, где 21 декабря жертвами стрельбы стали 14 человек, будет закрыто как минимум до конца января 2024 года.
Другие страны
29 декабря 2023 г. 23:14
Здание вуза в Праге, где произошла стрельба, закроют до конца января

Главное здание философского факультета Карлова университета в Праге, где 21 декабря жертвами стрельбы стали 14 человек, будет закрыто как минимум до конца января 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом проинформировала на своем сайте факультетская администрация.

"Главное здание факультета останется как минимум до конца января закрыто прежде всего по техническим причинам", - отмечается в сообщении.

Обучение студентов возобновится в других помещениях философского факультета не ранее 12 января. Участие в зимней экзаменационной сессии будет для них добровольным. Они смогут сдать зачеты и экзамены в более поздние сроки.

Согласно информации факультетской администрации, многие преподаватели, служащие технического персонала и студенты, находившиеся в главном здании факультета во время стрельбы, не могут оправиться от шока. Им оказывается необходимая психологическая помощь.

Стрельбу в Праге устроил 24-летний студент Давид Козак, который после начала полицейской операции покончил с собой. Полиция установила, что 15 декабря он застрелил в Клановицком лесу на окраине столицы 32-летнего мужчину и его двухмесячную дочь.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Лейла Алиева приняла участие в концерте От сердца к сердцу
Лейла Алиева приняла участие в концерте "От сердца к сердцу"
29 декабря 2023 г. 10:07
ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
28 декабря 2023 г. 12:03
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
27 декабря 2023 г. 16:34
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
27 декабря 2023 г. 13:57
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
26 декабря 2023 г. 22:33
Президент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
26 декабря 2023 г. 20:48
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
26 декабря 2023 г. 13:40
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
26 декабря 2023 г. 11:53
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
25 декабря 2023 г. 11:41
В Азербайджане 2024 год объявлен Годом солидарности во имя зеленого мира
В Азербайджане 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира"
25 декабря 2023 г. 11:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi