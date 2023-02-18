Здание постпредства Италии при ЕС в Брюсселе подверглось вандализму

Здание, где находится штаб-квартира постоянного представительства Италии при Евросоюзе в Брюсселе, подверглось вандализму.

Здание, где находится штаб-квартира постоянного представительства Италии при Евросоюзе в Брюсселе, подверглось вандализму.

Как передает Report , об этом в пятницу в Twitter сообщила премьер-министр республики Джорджа Мелони.

"За последние несколько часов министру юстиции Карло Нордио угрожали убийством, а стены здания штаб-квартиры представительства Италии при ЕС в Брюсселе были испорчены надписями в поддержку экстремиста Альфредо Коспито", - написала она, выразив солидарность с сотрудниками постпредства.

В Италии в последние недели наблюдается активизация анархических ячеек в связи с делом экстремиста Альфредо Коспито, члена Неформальной анархической федерации - Международного революционного фронта, ответственного за полсотни экстремистских акций в Европе. Он отбывает длительное тюремное заключение за покушение на менеджера компании ядерного сектора и организацию взрывов у казармы школы карабинеров, в результате которых никто не пострадал, однако акция была расценена судом как "акт политического терроризма".

Коспито отсидел в тюрьме уже 10 лет и в мае 2022 года был переведен под режим особо строгого содержания (обычно применяется к мафиози). Коспито объявил голодовку в знак протеста почти три месяца назад, и сейчас состояние его здоровья значительно ухудшилось. Этот вопрос стал поводом для ожесточенной политической полемики и противостояния правоцентристского правительства во главе с Джорджей Мелони и левоцентристской оппозиции.