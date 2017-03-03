Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Здание одного из ресторанов обрушилось в китайском городе Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Обрушение произошло примерно в 22:00 по местному времени в ресторане, расположенном в торговом центре "Минфа". Прибывшим на место спасателям удалось извлечь из под завалов семь человек, двое из них уже не подавали признаков жизни, передает агентство.

Пострадавшие направлены в больницу.

О причинах обрушения информации пока не поступало.