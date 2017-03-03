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    Здание одного из ресторанов обрушилось в китайском городе Сямэнь

    О причинах обрушения информации пока не поступало

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Здание одного из ресторанов обрушилось в китайском городе Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь).

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

    Обрушение произошло примерно в 22:00 по местному времени в ресторане, расположенном в торговом центре "Минфа". Прибывшим на место спасателям удалось извлечь из под завалов семь человек, двое из них уже не подавали признаков жизни, передает агентство. 

    Пострадавшие направлены в больницу.

    О причинах обрушения информации пока не поступало.

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