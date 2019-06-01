Заявления США по Тайваню вызвали протест у минобороны Китая

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ выразил протест в связи с действиями США относительно Тайваня на встрече с исполняющим обязанности главы Пентагона Патриком Шанаханом.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом в пятницу, 31 мая, сообщили в министерстве обороны КНР.

"В последнее время американская сторона сделала целый ряд заявлений и шагов относительно Тайваня, которые подрывают принцип "одного Китая". Китайская сторона выражает свой протест", - заявил Вэй Фэнхэ.

По словам министра, Пекин и Вашингтон должны поддерживать тесный контакт и содействовать стабильному развитию двусторонних отношений. Тем не менее, по его словам, США не должны "недооценивать решимость китайской стороны" в вопросах защиты суверенитета.

Шанахан также отметил, что вооруженные силы двух государств должны поддерживать контакты и придерживаться открытого диалога.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в июне в Осаке, чтобы, в частности, обсудить двусторонние споры в сфере торговли.