Заявления о вынесении вотума недоверия Мэй представили 26 консерваторов

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Британский депутат Криспин Блант стал очередным консерватором, который направил письмо с выражением вотума недоверия премьер-министру Терезе Мэй в парламентский Комитет 1922.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила газета The Times.

Таким образом, Блант стал 26-м по счету депутатом от правящей Консервативной партии, который с середины ноября потребовал отставки действующего главы британского правительства, отмечает издание.

Возможностью запустить формальную процедуру смещения Мэй с занимаемой ею должности обладает парламентский Комитет 1922, который объединяет рядовых депутатов-консерваторов. Для этого об отсутствии доверия к премьеру должны письменно заявить 15% заседающих в парламенте тори (48 человек).

Если вопрос об объявлении вотума недоверия премьеру дойдет до рассмотрения в парламенте, то в голосовании должны будут принимать участие 316 депутатов от Консервативной партии. Чтобы удержать свой пост, Мэй понадобится простое большинство голосов, после чего она будет защищена от повторения этой процедуры в течение как минимум года. В случае поражения главы правительства партии предстоит избрать нового лидера, на что отводится три месяца.

Мэй объявила в понедельник о переносе на неопределенный срок парламентского голосования по соглашению с Евросоюзом об условиях выхода страны из состава сообщества. Выступая в Палате общин британского парламента, она признала, что запланированная изначально на 11 декабря процедура не состоится из-за того, что у правительства нет шансов на успех.

Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Brexit же запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.