Заявка Палестины на полноправное вступление в ООН направлена на рассмотрение комитета СБ

Заявка Палестины на рассмотрение ее вступления в ООН в качестве постоянного члена направлена в комитет Совета Безопасности по приему новых членов организации.

Заявка Палестины на рассмотрение ее вступления в ООН в качестве постоянного члена направлена в комитет Совета Безопасности по приему новых членов организации.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявила журналистам постоянный представитель Мальты в ООН Ванесса Фрезьер.

8 апреля состоялось заседание СБ, на котором Фрезьер в соответствии с процедурой обратилась с запросом к членам Совбеза на возобновление рассмотрения заявки Палестины о ее принятии в ООН в качестве постоянного члена. "Я не слышу каких-либо возражений, решение принято", - сказала она.

Сейчас Палестина имеет в ООН статус постоянного наблюдателя. В 2011 году палестинские власти уже подавали заявку на постоянное членство во всемирной организации, однако позднее Палестина решила на некоторое время остаться в качестве постоянного наблюдателя. В апреле она направила в Совбез письмо с просьбой возобновить рассмотрение заявки на вступление в ООН в качестве постоянного члена.