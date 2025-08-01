Заявление ЕС: Европа чтит память жертв цыганского Холокоста

Заявление ЕС: Европа чтит память жертв цыганского Холокоста

В Европе чтят память 4 300 цыган и синти - детей, женщин и мужчин, которые 2 августа 1944 года были отправлены в Освенциме-Биркенау на смерть в газовых камерах.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в совместном заявлении президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен, исполнительного вице-президента по социальным правам Роксаны Мынзату и комиссара по вопросам равенства Хаджи Лабиб.

"В этот скорбный день мы вспоминаем всех 500 000 цыган, погибших во время Холокоста — геноцида, унесшего миллионы невинных жизней. Эта трагедия разрушила семьи, общины и культуры по всей Европе", - говорится в заявлении.

В этом году также исполняется 10 лет с официального признания 2 августа Европейским днем памяти цыганского Холокоста.

Как указано в документе, Европа едина в борьбе против дискриминации и антицыганизма, которые продолжают представлять серьезную угрозу для цыганских общин.

Европейский парламент в 2015 году объявил 2 августа Европейским днем памяти цыганского Холокоста, чтобы не были забыты убитые в оккупированной нацистами Европе 500 000 европейских цыган (по меньшей мере четверть их общей численности в то время).