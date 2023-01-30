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Заявление лиц армянской национальности о том, что Израиль принадлежит им, привело к столкновениям с евреями

Заявление лиц армянской национальности о том, что Израиль принадлежит им, привело к столкновениям с евреями Заявление армян о том, что Израиль принадлежит им, привело к столкновениям с евреями.
Другие страны
30 января 2023 г. 05:51
Заявление лиц армянской национальности о том, что Израиль принадлежит им, привело к столкновениям с евреями

Заявление лиц армянской национальности о том, что Израиль принадлежит им, привело к столкновениям с евреями.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу.

По информации, первое противостояние произошло возле "Стены плача". Причиной конфликта стало обвинение армян в том, что Израиль является их страной. Таким образом, заявление одного из армян «Это наша страна, здесь наш дом, мы здесь родились" вызвало конфликт между сторонами.

Отмечается, что армяне преследовали евреев. Увидев это, один из местных жителей вызвал на помощь стражей порядка.

В конфликт вмешались сотрудники полиции. Они остановили армян, преследовавших мирных жителей. Был задержан Георгий Кахкеджян, который решением суда приговорен к 20 суткам домашнего ареста.

Следует отметить, что в последние дни в Израиле ощущается активность армянских сепаратистов. В качестве примера можно привести заявление Центра культуры и образования армян Израиля "Ноян Тапан" о том, что они столкнулись с дискриминацией. Кроме того, в принадлежащем армянам ресторане в христианском квартале Иерусалима произошла массовая драка между евреями и армянскими националистами.

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Версия на азербайджанском языке Ermənilərin İsraillə bağlı iddiası yəhudilərlə kütləvi toqquşmalara səbəb olub

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