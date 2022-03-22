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Завтра возобновится спецсессия Генассамблеи ООН по Украине

Завтра возобновится спецсессия Генассамблеи ООН по Украине Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на Украине возобновится, как ожидается, в среду, до конца недели ее участники проголосуют за резолюцию по гуманитарной ситуации.
Другие страны
22 марта 2022 г. 03:51
Завтра возобновится спецсессия Генассамблеи ООН по Украине

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на Украине возобновится, как ожидается, в среду, до конца недели ее участники проголосуют за резолюцию по гуманитарной ситуации.

Как передает Report, об этом ТАСС заявил источник во всемирной организации.

"Голосование по резолюции в связи с гуманитарной ситуацией на Украине планируется провести на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН, для этого она будет возобновлена, как ожидается, в среду", - сообщил собеседник.

Офис председателя Генассамблеи ООН подтвердил возобновление спецсессии по Украине 23 марта

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