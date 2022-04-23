Завтра в Украину приедут госсекретарь и министр обороны США

Завтра в Украину приедут госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.

Завтра в Украину приедут госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

По его словам, будут обсуждаться, в частности, необходимое нашему государству вооружение и темпы его поставки.

"Хочется, чтобы мы имели тяжелое мощное вооружение", - сказал украинский лидер и добавил, что последнюю неделю ситуация с оружием улучшилась.

Зеленский также надеется, что совсем скоро ситуация с безопасностью даст возможность приехать в Украину и президенту США лично.