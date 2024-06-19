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Завтра в ООН пройдет конференция БИГ по борьбе с колониализмом

Завтра в ООН пройдет конференция БИГ по борьбе с колониализмом В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 20 июня состоится очередная конференция Бакинской инициативной группы (БИГ), посвященная борьбе с колониализмом.
Другие страны
19 июня 2024 г. 19:56
Завтра в ООН пройдет конференция БИГ по борьбе с колониализмом

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 20 июня состоится очередная конференция Бакинской инициативной группы (БИГ), посвященная борьбе с колониализмом.

Как сообщает Report, конференция пройдет в рамках ежегодного заседания специального комитета - C24, созданного в связи с реализацией Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам.

На конференции под названием "На пути к независимости и основным свободам: роль Комитета C24 в прекращении колониализма" примут участие более 40 официальных лиц, лидеров движений за независимость, экспертов по деколонизации, депутатов и исследователей из колонизированных Францией и Нидерландами территорий, в том числе Корсики, Французской Гвианы, Гваделупы, Мартиники, Маохи Нуи (Французская Полинезия), Канаки (Новая Каледония), Сен-Мартена, Бонайре, а также США, Франции, Бразилии, Союза Коморских островов и Нидерландов.

В отличие от международных конференций, ранее организованных Бакинской инициативной группой, в этом мероприятии впервые примут участие и выступят представители колоний Нидерландов Сен-Мартена и Бонайре.

На конференции министр иностранных дел Новой Каледонии проинформирует мировое сообщество о последних событиях в его стране, в том числе о зверствах, совершенных французским правительством против канакского народа.

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