Турция прилагает все необходимые усилия, чтобы положить конец атакам на сирийский Идлиб.

Как передает Report, со ссылкой на "Anadolu", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, завтра в Москву отправится турецкая делегация для обсуждения положения в Идлибе. «По итогам этих переговоров мы решим, какие шаги нам следует предпринять», - сказал турецкий лидер.

Президент Эрдоган добавил, что в связи со сложившейся ситуацией свыше 80 тысяч жителей Идлиба начали мигрировать к границам Турции. Глава турецкого государства предупредил, что Анкара не сможет нести в одиночку груз ответственности за этих беженцев.