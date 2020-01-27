Завтра ​Трамп обнародует план ближневосточного урегулирования

Белый дом обнародует американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта 28 января, в полдень по местному времени (21:00 по бакинскому времени).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник в Вашингтоне перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Завтра в 12 мы объявим план", - сказал американский лидер.

Трамп при этом отметил, что Нетаньяху план поддержал, а палестинская сторона, по мнению главы вашингтонской администрации, поддержит его в будущем. "Это то, чего они (палестинцы) должны хотеть. Вероятно, изначально они его не захотят, но думаю, в конечном итоге они захотят, это очень хорошо для них. У нас есть поддержка премьер-министра (Израиля), у нас есть поддержка других сторон. Мы считаем, что в конце концов у нас будет поддержка палестинцев, посмотрим. Если мы ее получим, это будет невероятным подарком для всех, если нет - жизнь продолжается", - сказал президент США.

Кроме того, по утверждению Трампа, план поддерживают "многие арабские страны". "Этот план очень важен для мира на Ближнем Востоке. Работа над этим (над урегулированием палестино-израильского конфликта) велась долгие годы, думаю, мы относительно близки, но нужно, чтобы другие люди с этим согласились. Многие арабские страны согласились с этим, им нравится, они считают, что это большой старт", - добавил президент США.