О нас
Report Georgia
Аудио новости

Завтра состоится телефонный разговор между Путиным и Байденом

Завтра состоится телефонный разговор между Путиным и Байденом Президент России Владимир Путин в четверг поздно вечером проведет телефонный разговор с американским коллегой Джозефом Байденом.
Другие страны
29 декабря 2021 г. 22:01
Завтра состоится телефонный разговор между Путиным и Байденом
Джозеф Байден и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в четверг поздно вечером проведет телефонный разговор с американским коллегой Джозефом Байденом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные силы, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, на завтра поздно вечером запланирован телефонный разговор Путина с президентом США", - сказал он.

Как ранее сообщали в Белом доме, в числе тем беседы может быть "предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ".

Это будет уже второй контакт лидеров за последний месяц. 7 декабря Путин и Байден провели переговоры в формате телемоста. Беседа продлилась два часа. Лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sabah Putinlə Bayden arasında telefon danışığı olacaq

Самое важное

Завершился визит президента Азербайджана в Россию
Завершился визит президента Азербайджана в Россию
28 декабря 2021 г. 22:34
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
28 декабря 2021 г. 13:00
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
28 декабря 2021 г. 12:32
Гарибашвили: Грузия внесла значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе
Гарибашвили: Грузия внесла значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе
28 декабря 2021 г. 00:50
Гарибашвили: Баку и Ереван заинтересованы в переходе на новый этап отношений
Гарибашвили: Баку и Ереван заинтересованы в переходе на новый этап отношений
28 декабря 2021 г. 00:47
ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале
ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале
27 декабря 2021 г. 15:34
Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
24 декабря 2021 г. 22:37
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
24 декабря 2021 г. 22:25
Президент: Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня
Президент: Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня
24 декабря 2021 г. 20:01
Президент: Я всегда говорил, наступит день, и наши оккупированные земли будут освобождены
Президент: Я всегда говорил, наступит день, и наши оккупированные земли будут освобождены
24 декабря 2021 г. 19:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi