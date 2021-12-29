Завтра состоится телефонный разговор между Путиным и Байденом

Президент России Владимир Путин в четверг поздно вечером проведет телефонный разговор с американским коллегой Джозефом Байденом.

Президент России Владимир Путин в четверг поздно вечером проведет телефонный разговор с американским коллегой Джозефом Байденом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные силы, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, на завтра поздно вечером запланирован телефонный разговор Путина с президентом США", - сказал он.

Как ранее сообщали в Белом доме, в числе тем беседы может быть "предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ".

Это будет уже второй контакт лидеров за последний месяц. 7 декабря Путин и Байден провели переговоры в формате телемоста. Беседа продлилась два часа. Лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.