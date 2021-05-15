Завтра пройдет экстренное заседание Организации исламского сотрудничества

Экстренное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое пройдет 16 мая, состоится по инициативе Турции и будет проведено на уровне глав МИД.

Экстренное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое пройдет 16 мая, состоится по инициативе Турции и будет проведено на уровне глав МИД.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Министерства иностранных дел Турции.

"По инициативе Турции и в ходе консультаций с палестинскими властями и Саудовской Аравией, являющейся председателем саммита ОИС, на 16 мая 2021 года было назначено экстренное заседание Исполнительного комитета ОИС на уровне министров иностранных дел в режиме видеоконференции. В ходе встречи, в которой примет участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, будут обсуждаться возможные шаги, которые необходимо предпринять в рамках ОИС и на международных площадках", - отмечается в сообщении.