Завод Rheinmetall в Литве начнет выпуск снарядов в 2026 году

Завод германского военного концерна Rheinmetall в Литве начнет работу в середине 2026 года.

Завод германского военного концерна Rheinmetall в Литве начнет работу в середине 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства национальной обороны Литвы.

"В пятницу с Rheinmetall были подписаны два контракта – договор аренды земельного участка в Байсогале (город в центральной части Литвы) и договор на закупку 155-мм боеприпасов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что земельный участок выделен с целью строительства военного завода. "Планируется, что современный завод, который расположится на площади 340 га, заработает в середине 2026 года. Согласно планам Rheinmetall, здесь ежегодно будут производиться десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов", - говорится в сообщении.

Германская сторона намерена инвестировать в строительство в общей сложности около 180 млн евро.

"Короткие цепочки поставок и прочное партнерство между Литвой и Германией необходимы для обеспечения наших оборонных нужд. Сегодня я хочу еще раз подчеркнуть необходимость сохранения той же динамики и духа сотрудничества", - сказала участвовавшая в церемонии подписания контрактов премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, которую цитирует пресс-служба.