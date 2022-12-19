Завод Hyundai в Санкт-Петербурге начал сокращать рабочих

Российский автозавод южнокорейского автоконцерна Hyundai (ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", ХММР, Петербург) приступил к увольнению сотрудников, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Российский автозавод южнокорейского автоконцерна Hyundai (ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", ХММР, Петербург) приступил к увольнению сотрудников, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Из-за продолжающейся приостановки производственных процессов компания "Хендэ Мотор" предпринимает шаги по оптимизации штата в России. Компания выполнит все социальные обязательства перед сотрудниками, которых это затронет, включая выплату выходного пособия для уволившихся по соглашению сторон", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.