Зависимость Италии от российского газа снизилась с 40% до 25%

Зависимость Италии от российского газа снизилась с 40 до 25%.

Зависимость Италии от российского газа снизилась с 40 до 25%.

Как передает Report, об этом сообщили итальянские СМИ со слов главы МИД Италии Луиджи Ди Майо.

"Всего за несколько месяцев мы перешли от более чем 40%-ой зависимости от российского газа до чуть менее 25%. Работа выполнена благодаря новым партнерским отношениям, которые мы установили", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе разрабатывают ряд экстренных экономических мер на случай внезапной возможной остановки поставок газа из РФ. Документ планируют принять 20 июля.

В настоящее время российская сторона поставляет на территорию ЕС менее 30% от среднего показателя с 2016 по 2021 год.