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Зависимость Италии от российского газа снизилась с 40% до 25%

Зависимость Италии от российского газа снизилась с 40% до 25% Зависимость Италии от российского газа снизилась с 40 до 25%.
Другие страны
14 июля 2022 г. 09:28
Зависимость Италии от российского газа снизилась с 40% до 25%

Зависимость Италии от российского газа снизилась с 40 до 25%.

Как передает Report, об этом сообщили итальянские СМИ со слов главы МИД Италии Луиджи Ди Майо.

"Всего за несколько месяцев мы перешли от более чем 40%-ой зависимости от российского газа до чуть менее 25%. Работа выполнена благодаря новым партнерским отношениям, которые мы установили", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе разрабатывают ряд экстренных экономических мер на случай внезапной возможной остановки поставок газа из РФ. Документ планируют принять 20 июля.

В настоящее время российская сторона поставляет на территорию ЕС менее 30% от среднего показателя с 2016 по 2021 год.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyanın Rusiya təbii qazından asılılığı 40%-dən 25%-ə düşüb
Версия на английском языке Italy's dependence on Russian gas drops to 25%

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