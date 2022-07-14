Зависимость Италии от российского газа снизилась с 40 до 25%.
Как передает Report, об этом сообщили итальянские СМИ со слов главы МИД Италии Луиджи Ди Майо.
"Всего за несколько месяцев мы перешли от более чем 40%-ой зависимости от российского газа до чуть менее 25%. Работа выполнена благодаря новым партнерским отношениям, которые мы установили", — сказал он.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе разрабатывают ряд экстренных экономических мер на случай внезапной возможной остановки поставок газа из РФ. Документ планируют принять 20 июля.
В настоящее время российская сторона поставляет на территорию ЕС менее 30% от среднего показателя с 2016 по 2021 год.