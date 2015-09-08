​Завершился ночной митинг в центре Кишинева

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Ночной митинг в центре Кишинева завершился, большая часть протестующих разошлась по домам, оставшиеся разместились в "палаточном городке" или легли на матрасы прямо на площади.

Как передает Report, участники гражданской платформы DA (Demnitate si adevar - "Достоинство и правда - прим ред.) ночью провели митинг перед зданием правительства Молдовы.

Собралось несколько тысяч человек из всех районов страны.

Митинг это часть массовой акции протеста, начавшиеся в Молдове в воскресенье.

Среди требований, которые протестующие выдвинули власти, значатся отставка президента, правительства и генерального прокурора, проведения досрочных парламентских выборов, борьба с коррупцией.