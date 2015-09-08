 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Завершился ночной митинг в центре Кишинева

    Большая часть протестующих разошлась по домам

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Ночной митинг в центре Кишинева завершился, большая часть протестующих разошлась по домам, оставшиеся разместились в "палаточном городке" или легли на матрасы прямо на площади.

    Как передает Report, участники гражданской платформы DA (Demnitate si adevar - "Достоинство и правда - прим ред.) ночью провели митинг перед зданием правительства Молдовы.

    Собралось несколько тысяч человек из всех районов страны.

    Митинг это часть массовой акции протеста, начавшиеся в Молдове в воскресенье.

    Среди требований, которые протестующие выдвинули власти, значатся отставка президента, правительства и генерального прокурора, проведения досрочных парламентских выборов, борьба с коррупцией.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi