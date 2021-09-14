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Завершилось расследование в отношении главы МВД Франции

Завершилось расследование в отношении главы МВД Франции Французский следственный судья завершил расследование дела об изнасиловании, открытого в отношении главы МВД Франции Жеральда Дарманена.
Другие страны
14 сентября 2021 г. 04:29
Завершилось расследование в отношении главы МВД Франции
Жеральд Дарманен

Французский следственный судья завершил расследование дела об изнасиловании, открытого в отношении главы МВД Франции Жеральда Дарманена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse.

Как отмечает агентство, теперь у прокуратуры есть три месяца на то, чтобы сформулировать свою позицию по этому делу. Окончательное решение о возможном судебном разбирательстве в отношении министра остается за следственным судьей.

Напомним, что дело в отношении Дарманена было открыто после жалобы, поданной в 2017 году Софи Паттерсон-Спац. Женщина обвиняла чиновника, занимавшего в тот момент пост министра государственного действия и госфинансов в правительстве Эдуара Филиппа, в изнасиловании, сексуальных домогательствах и злоупотреблении доверием. По словам заявительницы, Дарманен в 2009 году принуждал ее к интимным отношениям в обмен на помощь, которую он оказывал ей как представитель юридической службы правившей тогда партии "Союз в поддержку народного движения".

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