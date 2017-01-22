Завершилось обсуждение деталей предстоящих межсирийских переговоров в Астане

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Встреча делегаций России, Турции и Ирана в преддверии межсирийских переговоров в Астане завершилась.

Как передает Report, об этом сoобшил "Интерфакс".

Переговоры продолжались более пяти с половиной часов.

После встречи РФ и Ирана в двустороннем формате, которая продолжалась около 15 минут, к сторонам присоединилась турецкая делегация.

Ранее сообщалось, что на встрече стороны собирались выработать документ, который будет предложен участникам межсирийских переговоров в Астане.

Международная встреча по сирийскому урегулированию в Астане начнется 23 января и, как ожидается, продлится два дня. В столицу Казахстана уже прибыли делегации РФ, Турции и Ирана, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.