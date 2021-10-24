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Завершилось голосование на выборах президента Узбекистана

Завершилось голосование на выборах президента Узбекистана Избирательные участки, на которых граждане Узбекистана голосовали в воскресенье на выборах главы государства, закрылись в республике в 20:00 по местному времени (18:00 мск).
Другие страны
24 октября 2021 г. 19:20
Завершилось голосование на выборах президента Узбекистана

Избирательные участки, на которых граждане Узбекистана голосовали в воскресенье на выборах главы государства, закрылись в республике в 20:00 по местному времени (19:00 - бакинское время).

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, всего в стране было создано 9 925 избирательных участков, еще 54 участка и 380 мобильных пунктов действовали за границей. Центризбирком внес в Единый электронный список избирателей около 19,9 млн человек, при этом более 400 тыс. граждан приняли участие в досрочном голосовании, которое проходило с 14 по 20 октября. Явка избирателей к 17:30 по местному времени (16:30 - бакинское время) составила более 70%.

Безопасность голосования обеспечивали более 53 тыс. правоохранителей и представителей общественности. На всех избирательных участках были развернуты медпункты, в которых были заняты более 21 тыс. медицинских работников. За избирательным процессом наблюдают порядка тысячи международных наблюдателей от СНГ, Парламентской ассамблеи СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других, а также 268 представителей из 41 государства. Освещать выборы аккредитованы 230 зарубежных и около 1,5 тыс. местных журналистов.

Экзитполы в стране не проводятся, а первую информацию о предварительных итогах ЦИК сообщит в понедельник утром. На подведение окончательных итогов у ЦИК есть время до 31 октября. Новый президент должен вступить в должность не позднее двух месяцев со дня голосования. Порог явки составляет 33%.

Правом выдвигать кандидатов в президенты в Узбекистане обладают лишь политические партии, которых в настоящее время в республике пять. Старейшая из них - Народно-демократическая партия Узбекистана - выдвинула в президенты заместителя председателя своего политсовета Максуду Ворисову. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") и Экологическая партия выдвинули в президенты своих лидеров Бахрома Абдухалимова, Алишера Кодирова и Нарзулло Обломурадова. Самая многочисленная и влиятельная в республике Либерально-демократическая партия Узбекистана выдвинула своим кандидатом действующего президента Шавката Мирзиёева. На президентских выборах 2016 года он также выдвигался от этой партии и победил с большим отрывом от остальных кандидатов.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda prezident seçkilərində səsvermə başa çatıb

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