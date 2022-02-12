Завершились переговоры Путина и Байдена

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начался примерно в 11:00 по времени Восточного побережья США (19:00 мск). Об этом сообщил в Twitter журналист телекомпании CNN Кевин Липтак.

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершился в субботу в 12:06 по времени часового пояса Вашингтона (21:06 - бакинское время).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в Белом доме.

"Разговор президента Байдена с президентом Путиным по защищенной связи закончился в 12:06 по времени восточного побережья США", - заявили в Белом доме. О содержании и итогах беседы американская сторона пока не сообщает.

Согласно данным американской стороны, разговор продолжался больше часа. Он начался, как ранее заявил Белый дом, в 11:04 по времени восточного побережья США (20:04 – бакинское время). Глава администрации США проводит эти выходные в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что инициатива проведения разговора исходила от Вашингтона, причем "запросу предшествовало письменное обращение американской стороны".

Президенты России и США общались до этого по телефону в конце прошлого года. 7 декабря у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве глав государств прошла в Женеве в июне 2021 года.

20:21

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена начался примерно в 11:00 по времени Восточного побережья США (20:00 - бакинское время).

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter журналист телекомпании CNN Кевин Липтак.

"Разговор Байдена с Путиным начался сразу после 11:00 по времени Восточного побережья", - говорится в его публикации. Журналист добавил, что американский лидер находится в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

Президенты РФ и США последний раз общались по телефону в конце прошлого года. До этого, 7 декабря, у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.