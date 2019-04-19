Завершились дебаты кандидатов в президенты Украины - ВИДЕО

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский завершили дебаты на стадионе "Олимпийский", передает Report со ссылкой на ТАСС.

Порошенко в заключительном слове заявил, что примет результаты выборов главы государства 21 апреля. "Но 22 апреля жизнь будет продолжаться, и 22 числа мы должны объединиться, чтобы вместе защитить страну. Главное, ее не потерять", - отметил он.

Порошенко также акцентировал внимание на необходимости возвращения контроля над Крымом и Донбассом, недопущения появления во власти олигархов.

Зеленский же в свою очередь перечислил основные принципы своей предвыборной программы: равенство всех перед законом, снятие неприкосновенности судей и депутатов, принятие закона об импичменте президента, повышение зарплат бюджетникам, улучшение инфраструктуры. "А по поводу дорог мне сказать нечего, потому что дорог нет", - отметил в заключении своего выступления Зеленский.

Завершилась церемония исполнением национального гимна и всеобщим скандированием фамилии Зеленского.