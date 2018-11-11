Завершилась церемония к 100-летию окончания Первой мировой в Париже - ВИДЕО

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Торжественная церемония к столетию окончания Первой мировой войны, которая проходила у Триумфальной арки в центре Парижа завершилась, лидеры государств отправились в Елисейский дворец.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в памятных мероприятиях у Триумфальной арки приняли участие более 70 глав государств и правительств, представителей международных организаций, в числе которых лидеры России Владимир Путин, США Дональд Трамп, Германии Ангела Меркель, Турции Реджэп Тайып Эрдоган, Израиля Биньямин Нетаньяху и Украины Петр Порошенко, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, генсек НАТО Йенс Столтенберг, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Перед окончанием церемонии Макрон "оживил" вечный огонь у Могилы неизвестного солдата, после чего лидеры государств направились на обед в Елисейский дворец.

Столетие со дня окончания Первой мировой войны широко отмечается во Франции 11 ноября. После торжеств у арки и обеда в Елисейском дворце почти все лидеры отправятся на Форум мира.

Первая мировая война (28 июля 1914 года — 11 ноября 1918 года) была первым военным конфликтом мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств.

Напомним, что президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджэп Тайып Эрдоган во время субботнего ужина в Париже обсудили дело об убийстве саудовского журналиста Хашукджи.