​Завершилась 51-я Мюнхенская конференция по безопасности

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Германии завершила свою работу 51-я Мюнхенская конференция по безопасности.

Как передает Report, главной темой конференции в этом году стала ситуация в Украине.

В последний день конференции состоялась встреча главы Курдской региональной администрации Ирака Масуда Барзани с вице-президентом США Джо Байденом.

Президент Афганистана Ашраф Гани поблагодарил страны-члены НАТО за поддержку безопасности в его стране на протяжении последних 10 лет.

С последним словом на мероприятии выступил председатель организационного комитета конференции Вольфганг Ишингер. Он отметил, что в работе конференции приняли участие более 500 политиков и экспертов, и было проведено свыше 750 двусторонних и многосторонних встреч.

Безопасность участников конференции охраняли 3600 сотрудников полиции.

52-я мюнхенская конференция по безопасности будет проведена 12-14 февраля 2016 года.