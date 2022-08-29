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Завершено строительство заграждения на границе Литвы с Беларусью

Завершено строительство заграждения на границе Литвы с Беларусью Строительство заграждения на границе Литвы с Беларуси завершено.
Другие страны
29 августа 2022 г. 14:03
Завершено строительство заграждения на границе Литвы с Беларусью

Строительство заграждения на границе Литвы с Беларусью завершено.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщила компания Epso-G, избранная подрядчиком по данному проекту.

"В конце прошлой недели на границе установлены последние сегменты так называемого физического барьера, вся протяженность которого составляет 502 км", - сказал представитель компании по коммуникации Антанас Бубнялис.

По его словам, основные работы завершены, однако сотрудники Epso-G пока остаются у границы. "Проводится технический надзор, ликвидируются замеченные недостатки, восстанавливаются дороги", - пояснил Бубнялис.

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