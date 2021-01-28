Зимняя сессия ПАСЕ завершила работу

В рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принята резолюция в связи с этническим профилированием на материке.

В рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принята резолюция в связи с этническим профилированием на материке.

Как передает французское бюро Report, в документе под названием "Этническое профилирование в Европе: очень беспокоящее явление" страны-члены призваны принять серьезные и неотложные меры для устранения этнической дискриминации.

Сообщается, что в последнее время в связи с пандемией в Европе участились случаи задержания и проверки документов людей со стороны стражей правопорядка. Выяснилось, что в ряде стран Европы, включая Великобританию, Италию, Францию, Бельгию полицейские по сравнению с белокожими лицами чаще проверяют темнокожих лиц и лиц арабского происхождения.

ПАСЕ призвала страны-члены увеличить статистические данные о задержании и проверке по этнической принадлежности граждан, укрепить законодательство в данной сфере и проявлять больше решимости во внедрении имеющихся законов.

За резолюцию, принятую на основе подготовленного латвийским депутатом Борисом Чилевичем отчета, проголосовало 74, против – 2, воздержались - 4 человека.

Зимняя сессия ПАСЕ на этом завершила работу.