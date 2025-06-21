Затонувшая суперъяхта Bayesian поднята со дна у берегов Сицилии

Затонувшая суперъяхта Bayesian поднята со дна у берегов Сицилии

Затонувшая в в августе прошлого года суперъяхта Bayesian была поднята со дна у берегов Сицилии.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, операция началась на рассвете 21 июня.

Для подъема 56-метровой яхты с глубины 50 метров использовался один из самых мощных морских кранов в Европе. В спасательной операции принимали участие нидерландские специалисты компании Hebo Maritiemservice.

Отмечается, что верхние палубы судна получили значительные повреждения, корпус покрыт илом. В течение выходных яхта будет удерживаться на плаву для технического осмотра и подготовки к транспортировке.

Согласно плану, 23 июня судно доставят в порт Термини-Имерезе, где его передадут следственным органам. Итальянские власти продолжают уголовное расследование обстоятельств крушения.

Операция по подъему была начата в мае, однако временно приостановлена после гибели одного из водолазов. Новый план спасательных работ был утвержден на прошлой неделе.

Суперъяхта под британским флагом затонула в августе 2024 года, в результате чего погибли британский технологический магнат Майк Линч, его дочь и еще пять человек.

Итальянские власти проводят отдельное уголовное расследование обстоятельств трагедии.

Гюльнар Махмудова