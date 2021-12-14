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Засуха в Сомали стала самой сильной за 40 лет

Засуха в Сомали стала самой сильной за 40 лет Засуха, охватившая значительную часть территории Сомали, стала самой сильной за последние 40 лет. При этом стихийное бедствие, вызванное глобальными переменами климата, только усиливается.
Другие страны
14 декабря 2021 г. 13:55
Засуха в Сомали стала самой сильной за 40 лет

Засуха, охватившая значительную часть территории Сомали, стала самой сильной за последние 40 лет. При этом стихийное бедствие, вызванное глобальными переменами климата, только усиливается.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, почти 90% территории Сомали поражено жестокой засухой вслед за тем, как три сезона дождей подряд не дали осадков.

"Миллионы людей голодают, и их число только растет. Это самая сильная засуха за последние 40 лет", - сказал глава представительства международной организации Oxfam в Сомали Амджада Али.

Постоянная засуха, вызываемая глобальными изменениями климата, в сочетании с продолжающейся гражданской войной в стране и нашествием саранчи приведут к тому, что, по оценкам специалистов, к началу 2022 года примерно 7,7 млн человек, или половина населения Сомали, будут нуждаться в неотложной гуманитарной помощи.

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Версия на английском языке Somalia hit by strongest drought in 40 years
Версия на азербайджанском языке Somalidə son 40 ilin ən böyük quraqlığı baş verib

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