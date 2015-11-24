Застрявшие между Грецией и Македонией мигранты зашили рты

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Мигранты, застрявшие на границе между Грецией и Македонией, зашили себе рты в знак протеста против невозможности продолжить путь дальше в Европу, информирует Report со ссылкой на "Би-би-си".

Около шести полуобнаженных мужчин с зашитыми ртами сели на железнодорожные пути перед кордоном полиции возле приграничной деревни Эйдомени. На груди и лбу у них была надпись "Справедливая свобода"

Участники акции протеста - по всей видимости, уроженцы Ирана, принадлежащие к местному курдскому меньшинству. К ним присоединились мужчины из Бангладеш и Марокко, которым также отказали в пересечении границы, признав их экономическими мигрантами.

В общей сложности сотни мигрантов приняли участие в протестах после того, как Македония ограничила въезд в страну только для тех, кто бежит из зон воруженных конфликтов.

Дебаты по вопросу охраны границ в Европе усилились после серии нападений в Париже 13 ноября. На прошлой неделе власти балканских стран заявили, что их границы останутся открытыми только для людей, бежавших из таких военных зон, как Сирия, Ирак и Афганистан.

Решения об этих ограничениях были приняты после того, как рядом с телом одного из боевиков, участвовавшего в нападении на Париж, был обнаружен поддельный сирийский паспорт.