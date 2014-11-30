Застреливший 18-летнего подростка в Фергюсоне полицейский уволился

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ /Полицейский Даррен Уилсона, застреливший в августе текущего года 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна в американском городе Фергюсон, ушел из полиции, сообщает местное издание St. Louis Post-Dispatch со ссылкой на его адвоката.

Как заявил адвокат полицейского Нил Брантрэгер, в скором времени по этому поводу будет созвана пресс-конференция. Ранее защитник Уилсона заявлял, что увольнение его подзащитного — вопрос времени.

В своем заявлении об увольнении Уилсон признался, что хотел подождать решения присяжных для того, чтобы уйти в отставку. "Мне сказали, что дальнейшее исполнение мной обязанностей может подвергнуть риску жизни жителей и сотрудников полиции города Фергюсон, я не могу этого допустить", — цитирует издание заявление полицейского.

В понедельник суд присяжных освободил от ответственности полицейского Даррена Уилсона, который 9 августа застрелил в Фергюсоне афроамериканского подростка Майкла Брауна. В ответ на это решение суда в городе вспыхнули протесты.

Всего протесты прошли в 38 штатах. В ночь на среду около 3 тысяч человек приняли участие в мирной акции протеста в Вашингтоне. Кроме этого, по данным американских СМИ, аналогичные акции прошли в Бостоне и Нью-Йорке, в них приняли участие около 1,5 тысячи и 3 тысяч человек, соответственно. В Бостоне полиция арестовала 24 демонстранта.