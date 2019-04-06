Защитники экологии опротестовали новый указ Трампа о строительстве Keystone XL

Ряд общественных организаций, выступающих за охрану окружающей среды, опротестовали правомочность нового указа президента США Дональда Трампа о предоставлении компании TransCanada права на строительство нефтепровода Keystone XL.

Как сообщило информационное агентство Associated Press (АP), соответствующий иск в пятницу направлен на рассмотрение в федеральный суд штата Монтана, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как заявил адвокат истцов Стивен Уолкер, президент США с помощью нового указа пытается "уклониться от главенства права". "Мы преисполнены уверенности в том, что федеральные суды, будучи неизменными защитниками гражданских свобод, и в этот раз встанут перед лицом вызова, обеспечат выполнение конституции и законов этих территорий", - пояснил адвокат.

Вышеупомянутый указ Трамп подписал 29 марта.

Споры вокруг Keystone XL шли в течение нескольких лет, в ходе которых TransCanada неоднократно меняла планы строительства. Данная магистраль позволит доставлять из Канады более 800 тысяч баррелей нефти в сутки на перерабатывающие предприятия в штатах Техас и Луизиана. Протяженность трубопровода должна составить 1,9 тыс. км - от города Хардисти (канадская провинция Альберта) до Стил-Сити (штат Небраска), откуда топливо будет перекачиваться по другим нефтепроводам далее на юг США.

В январе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий решение предыдущей администрации США об отказе от строительства Keystone XL. В том же месяце TransCanada подала в Госдепартамент США новую заявку на строительство нефтепровода.