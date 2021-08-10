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Защитники альпака Джеронимо устроили пикет в центре Лондона

Защитники альпака Джеронимо устроили пикет в центре Лондона Люди, протестующие против усыпления альпака Джеронимо, собрались на пикет возле британского Департамента по окружающей среде, продовольствию и сельским делам, расположенного в лондонском районе Вестминстер.
Другие страны
10 августа 2021 г. 10:43
Защитники альпака Джеронимо устроили пикет в центре Лондона

Люди, протестующие против усыпления альпака Джеронимо, собрались на пикет возле британского Департамента по окружающей среде, продовольствию и сельским делам, расположенного в лондонском районе Вестминстер.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает The Independent.

Манифестанты требуют провести приговоренному к усыплению Джеронимо повторный тест на туберкулез крупного рогатого скота и угрожают британскому правительству "пиар-катастрофой" и судебным разбирательством в том случае, если посмертное исследование не подтвердит наличие заболевания.

Участники акции протеста обратили внимание властей, что туберкулин, который ввели в кожу животного, чтобы выяснить, болеет ли оно туберкулезом, может давать ложноположительные результаты.

На днях владелица Джеронимо Хелен Макдональд проиграла последнее судебное разбирательство по делу своего питомца. Защитники альпака написали петицию к премьер-министру Борису Джонсону с требованием вмешаться в судьбу животного, документ подписали более 75 тыс. британцев.

Макдональд привезла Джеронимо в Великобританию из Новой Зеландии в 2017 году. Животному сделали четыре кожных пробы на туберкулез перед поездкой за океан — все они были отрицательными. Затем альпак сдал два анализа крови и кожную пробу в Великобритании, которые оказались положительными, и его потребовали усыпить.

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