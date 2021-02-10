Защита Трампа осудила штурм Капитолия на слушании по импичменту

Защитник экс-президента США Дональда Трампа на процессе импичмента адвокат Брюс Кастор в начале своего выступления осудил насилие, учиненное участниками штурма Капитолия 6 января.

Защитник экс-президента США Дональда Трампа на процессе импичмента адвокат Брюс Кастор в начале своего выступления осудил насилие, учиненное участниками штурма Капитолия 6 января.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, он также заявил, что, как и многие другие, скорбит по погибшему в результате беспорядков полицейскому.

"Вы никогда не услышите ничего другого от людей, представляющих президента Трампа, кроме как то, что произошедшее 6 января, и штурм, и захват Капитолия, должны быть осуждены самым решительным образом, а ответственные за это люди должны быть преданы суду в полной мере, дозволенной законом", - заявил он.

По его словам, правоохранительные органы неплохо справляются с поиском таких людей и привлечением их ответственности. Желание найти виноватых - это естественное стремление, добавил адвокат.