О нас
Report Georgia
Аудио новости

Защита Трампа осудила штурм Капитолия на слушании по импичменту

Защита Трампа осудила штурм Капитолия на слушании по импичменту Защитник экс-президента США Дональда Трампа на процессе импичмента адвокат Брюс Кастор в начале своего выступления осудил насилие, учиненное участниками штурма Капитолия 6 января.
Другие страны
10 февраля 2021 г. 01:29
Защита Трампа осудила штурм Капитолия на слушании по импичменту

Защитник экс-президента США Дональда Трампа на процессе импичмента адвокат Брюс Кастор в начале своего выступления осудил насилие, учиненное участниками штурма Капитолия 6 января.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, он также заявил, что, как и многие другие, скорбит по погибшему в результате беспорядков полицейскому.

"Вы никогда не услышите ничего другого от людей, представляющих президента Трампа, кроме как то, что произошедшее 6 января, и штурм, и захват Капитолия, должны быть осуждены самым решительным образом, а ответственные за это люди должны быть преданы суду в полной мере, дозволенной законом", - заявил он.

По его словам, правоохранительные органы неплохо справляются с поиском таких людей и привлечением их ответственности. Желание найти виноватых - это естественное стремление, добавил адвокат.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Trampın müdafiəsi impiçment üzrə dinləmədə Kapitoliyə hücumu pislədi

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве
В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве
9 февраля 2021 г. 14:47
Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО
Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО
9 февраля 2021 г. 12:13
Замминистра: Украина осуждает факты разрушения памятников культуры в Карабахе
Замминистра: Украина осуждает факты разрушения памятников культуры в Карабахе
9 февраля 2021 г. 10:05
В Азербайджане началась вакцинация полицейских
В Азербайджане началась вакцинация полицейских
8 февраля 2021 г. 14:55
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
Директор центра Службы ASAN в руководстве AzInTelecom
Директор центра Службы ASAN в руководстве AzInTelecom
8 февраля 2021 г. 11:08
Максим Курячий: Баку и Киев не полностью используют имеющийся потенциал развития
Максим Курячий: Баку и Киев не полностью используют имеющийся потенциал развития
8 февраля 2021 г. 10:32
Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности
Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности
8 февраля 2021 г. 10:27
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi