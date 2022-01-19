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Защита Порошенко подала апелляцию на арест его имущества

Защита Порошенко подала апелляцию на арест его имущества Защита бывшего президента Украины Петра Порошенко обжаловала арест его имущества, который был наложен Печерским районным судом Киева 6 января
Другие страны
19 января 2022 г. 14:10
Защита Порошенко подала апелляцию на арест его имущества

Защита бывшего президента Украины Петра Порошенко обжаловала арест его имущества, который был наложен Печерским районным судом Киева 6 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил адвокат экс-главы государства Игорь Головань.

"Подали апелляционную жалобу", - отметил он в комментарии агентству Украинские новости.

Печерский районный суд Киева арестовал все имущество бывшего президента Петра Порошенко. Решение принято по делу о государственной измене. Адвокат добавил, что защита Порошенко дважды заявляла отвод, чтобы не допустить фальсификации документов.

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