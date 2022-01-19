Защита Порошенко подала апелляцию на арест его имущества

Защита бывшего президента Украины Петра Порошенко обжаловала арест его имущества, который был наложен Печерским районным судом Киева 6 января

Защита бывшего президента Украины Петра Порошенко обжаловала арест его имущества, который был наложен Печерским районным судом Киева 6 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил адвокат экс-главы государства Игорь Головань.

"Подали апелляционную жалобу", - отметил он в комментарии агентству Украинские новости.

Печерский районный суд Киева арестовал все имущество бывшего президента Петра Порошенко. Решение принято по делу о государственной измене. Адвокат добавил, что защита Порошенко дважды заявляла отвод, чтобы не допустить фальсификации документов.