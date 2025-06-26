Защита Нетаньяху попросила освободить его от дачи показаний из-за событий в регионе

Защита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обратилась в суд с просьбой освободить его на две недели от дачи показаний в рамках слушаний по делу о коррупции.

Защита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обратилась в суд с просьбой освободить его на две недели от дачи показаний в рамках слушаний по делу о коррупции.

Как передает Report, об этом сообщил портал Ynet.

Необходимость отсрочить дачу показаний адвокат Нетаньяху объяснил тем, что в свете недавней эскалации с Ираном и "других региональных событий" главе правительства необходимо посвятить все свое время решению вопросов в сфере политики и безопасности, в том числе заняться проблемой освобождения удерживаемых там заложников.

Защитник Нетаньяху предположил, что в отсутствие премьера суд мог бы уделить больше времени тому, чтобы заслушать показания других свидетелей по этому делу.

21 ноября 2019 года генеральный прокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Премьер неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения.