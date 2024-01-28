О нас

Защищающая интересы мусульман в ФРГ партия намерена избираться в Европарламент

Защищающая интересы мусульман в ФРГ партия намерена избираться в Европарламент Новая партия "Демократический альянс за многообразие и прорыв" (DAVA), которая будет защищать интересы главным образом мусульманского населения, учреждается в Германии и намерена участвовать в выборах в Европарламент (9 июня).
Другие страны
28 января 2024 г. 16:10
Защищающая интересы мусульман в ФРГ партия намерена избираться в Европарламент

Новая партия "Демократический альянс за многообразие и прорыв" (DAVA), которая будет защищать интересы главным образом мусульманского населения, учреждается в Германии и намерена участвовать в выборах в Европарламент (9 июня).

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.

Издание называет DAVA филиалом Партии справедливости и развития (ПСР) под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По данным газеты, один из лидеров новой партии стоит на учете в правоохранительных органах ФРГ за "поддержку радикального движения ХАМАС и близких ему организаций". В DAVA заверили, что финансирование предвыборной борьбы будет вестись "исключительно за счет членских взносов и спонсоров из Германии".

DAVA в своих учредительных документах выступает за полное соблюдение прав жителей ФРГ из числа выходцев из других стран, поскольку, по ее оценке, они часто сталкиваются с дискриминацией в повседневной жизни - при поиске жилья и устройстве на работу. Партия собирается бороться против детской бедности и добиваться проведения "прагматичной и свободной от идеологии миграционной политики".

Bild указывает на значительный электоральный потенциал новой партии. В Германии проживают 2,5 млн мусульман с немецким паспортом, имеющих право участвовать в выборах. В случае вступления в силу поправок в законодательство о гражданстве (апрель 2024 года) к ним могут добавиться еще 2,5 млн граждан ФРГ из числа мусульман. Теоретически DAVA могут поддержать в общей сложности 5 млн избирателей. В случае участия в выборах партия без проблем может пройти в германский парламент, набрав около 10% голосов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
23 января 2024 г. 12:45
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
22 января 2024 г. 15:28
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
23 января 2024 г. 09:08
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
25 января 2024 г. 16:26
Губернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
ФотоГубернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
24 января 2024 г. 14:50
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
27 января 2024 г. 12:42
В Баку в ресторане произошел пожар
ФотоВ Баку в ресторане произошел пожар
23 января 2024 г. 10:40
Названо число ВИЧ-инфицированных в Азербайджане
Названо число ВИЧ-инфицированных в Азербайджане
24 января 2024 г. 15:37
В Баку пропала помещенная в приют девушка
В Баку пропала помещенная в приют девушка
24 января 2024 г. 09:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi