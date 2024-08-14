О нас

Заседание временного правительства Таиланда назначили на 15 августа

Заседание временного правительства Таиланда назначили на 15 августа Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай от партии "Пхыа Тхаи" проведет 15 августа заседание временного правительства в связи с отставкой премьер-министра Сеттхи Тхависина.
Другие страны
14 августа 2024 г. 16:51
Заседание временного правительства Таиланда назначили на 15 августа

Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай от партии "Пхыа Тхаи" проведет 15 августа заседание временного правительства в связи с отставкой премьер-министра Сеттхи Тхависина.

Как передает Report cо ccылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Khaosod.

По данным издания, заседание состоится в 14:00 в доме правительства в Бангкоке. Как ожидается, главной его темой станет выдвижение кандидатуры нового премьер-министра. Если претендент на пост главы правительства будет определен, то 16 августа Палата представителей (нижняя палаты парламента) сможет провести голосование по вопросу утверждения его в должности.

Конституционный суд (КС) Таиланда признал 14 августа премьер-министра Сеттху Тхависина виновным в нарушении этического кодекса и отстранил его от должности. КС 23 мая принял петицию от 40 сенаторов с требованием отправить премьера в отставку, тогда же суд отказался отстранить Тхависина от исполнения обязанностей главы правительства на время рассмотрения этого дела. Законодатели в своем ходатайстве выразили недовольство в связи с назначением на должность в правительстве бывшего юриста Пхичита Чынбана, которого в июне 2008 года суд приговорил к шести месяцам тюремного заключения в связи с попыткой подкупа судей, когда он представлял интересы бывшего премьера Таксина Чинавата по одному из дел о коррупционных преступлениях. Совет юристов Таиланда тогда приостановил действие его адвокатской лицензии на пять лет.

Претендовать на пост главы правительства могут представители партии "Пхыа Тхаи", ее председатель Пхетхонгтхан Чинават и советник премьера Чайкасем Нитисири, а также лидеры партий "Пхумчайтхаи" Анутхин Чанвиракун, "Пхаланг прачарат" Правит Вонгсуван и "Руам Тхаи Сан Чат" Пхирапхан Салираттвипхак. Таиландские СМИ отдают лидерство Анутхину Чанвиракуну, который в правительстве Тхависина возглавлял министерство внутренних дел.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Эмиссар правительства КНР Ли Хуэй обсудил украинский кризис с Ватиканом
Эмиссар правительства КНР Ли Хуэй обсудил украинский кризис с Ватиканом
14 августа 2024 г. 17:28
В Германии закрыли авиабазу НАТО из-за подозрений в возможной диверсии
В Германии закрыли авиабазу НАТО из-за подозрений в возможной диверсии
14 августа 2024 г. 17:01
Найден пилот одного из столкнувшихся во Франции истребителей Rafale
Найден пилот одного из столкнувшихся во Франции истребителей Rafale
14 августа 2024 г. 16:27
Правительство Йемена призвало ООН перевести штаб-квартиры из Саны в Аден
Правительство Йемена призвало ООН перевести штаб-квартиры из Саны в Аден
14 августа 2024 г. 15:21
Кабмин Литвы одобрил выделение еще €130 млн на закупку вооружения
Кабмин Литвы одобрил выделение еще €130 млн на закупку вооружения
14 августа 2024 г. 14:53
В Германии расследуют возможную диверсию в казармах Бундесвера
В Германии расследуют возможную диверсию в казармах Бундесвера
14 августа 2024 г. 14:47
Добившиеся смены власти в Бангладеш студенты требуют суда над экс-премьером
Добившиеся смены власти в Бангладеш студенты требуют суда над экс-премьером
14 августа 2024 г. 14:37
Минздрав Газы: Число погибших палестинцев в секторе Газа приближается к 40 тыс. человек
Минздрав Газы: Число погибших палестинцев в секторе Газа приближается к 40 тыс. человек
14 августа 2024 г. 14:25
Кыргызстан рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в три области РФ
Кыргызстан рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в три области РФ
14 августа 2024 г. 14:06
На Солнце произошла новая мощная вспышка
На Солнце произошла новая мощная вспышка
14 августа 2024 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi