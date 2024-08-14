Заседание временного правительства Таиланда назначили на 15 августа

Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай от партии "Пхыа Тхаи" проведет 15 августа заседание временного правительства в связи с отставкой премьер-министра Сеттхи Тхависина.

Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай от партии "Пхыа Тхаи" проведет 15 августа заседание временного правительства в связи с отставкой премьер-министра Сеттхи Тхависина.

Как передает Report cо ccылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Khaosod.

По данным издания, заседание состоится в 14:00 в доме правительства в Бангкоке. Как ожидается, главной его темой станет выдвижение кандидатуры нового премьер-министра. Если претендент на пост главы правительства будет определен, то 16 августа Палата представителей (нижняя палаты парламента) сможет провести голосование по вопросу утверждения его в должности.

Конституционный суд (КС) Таиланда признал 14 августа премьер-министра Сеттху Тхависина виновным в нарушении этического кодекса и отстранил его от должности. КС 23 мая принял петицию от 40 сенаторов с требованием отправить премьера в отставку, тогда же суд отказался отстранить Тхависина от исполнения обязанностей главы правительства на время рассмотрения этого дела. Законодатели в своем ходатайстве выразили недовольство в связи с назначением на должность в правительстве бывшего юриста Пхичита Чынбана, которого в июне 2008 года суд приговорил к шести месяцам тюремного заключения в связи с попыткой подкупа судей, когда он представлял интересы бывшего премьера Таксина Чинавата по одному из дел о коррупционных преступлениях. Совет юристов Таиланда тогда приостановил действие его адвокатской лицензии на пять лет.

Претендовать на пост главы правительства могут представители партии "Пхыа Тхаи", ее председатель Пхетхонгтхан Чинават и советник премьера Чайкасем Нитисири, а также лидеры партий "Пхумчайтхаи" Анутхин Чанвиракун, "Пхаланг прачарат" Правит Вонгсуван и "Руам Тхаи Сан Чат" Пхирапхан Салираттвипхак. Таиландские СМИ отдают лидерство Анутхину Чанвиракуну, который в правительстве Тхависина возглавлял министерство внутренних дел.