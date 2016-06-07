​Заседание совета глав правительств СНГ началось в Бишкеке

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Заседание совета глав правительств СНГ началось в столице Кыргызстана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Сейчас заседание проходит в узком формате за закрытыми дверями, затем оно продолжится уже в расширенном составе. По итогам будут приняты решения по повестке и подписаны совместные документы.

Как сообщала ранее пресс-служба правительства РФ, в повестке сегодняшнего заседания совета значатся 16 вопросов, охватывающих широкий спектр актуальных направлений жизнедеятельности СНГ. Основное внимание будет посвящено развитию торгово-экономического сотрудничества, совместной работе в сфере энергетики и здравоохранения, гуманитарной области, а также повышению продовольственной безопасности и реализации программы инновационного взаимодействия.

По итогам заседания планируется подписать Протокол между государствами - участниками Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года о правилах и процедурах регулирования государственных закупок, Конвенцию о сохранении агробиоразнообразия, а также утвердить Стратегию "Здоровье населения стран СНГ".

Кроме того, готовятся к подписанию соглашения об обмене информацией об авариях на объектах электроэнергетики государств СНГ и об информационном взаимодействии по вопросам перемещения радиоактивных источников. Планируется также, что в Бишкеке будут приняты Концепция сотрудничества стран СНГ в области химической промышленности и План первоочередных мероприятий по ее реализации.