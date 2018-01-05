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    Заседание Совбеза ООН по Ирану пройдёт 5 января

    В российском МИД данную идею назвали “вредной и деструктивной”© Courtesy İmage

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Заседание Совета Безопасности ООН по поводу сложившейся ситуации в Иране состоится 5 января.

    Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в ООН.

    “Встреча СБ ООН по Ирану состоится в 15:00 (в 16:00 по Баку- Ред.) в пятницу и пройдёт в открытом формате”, — заявил собеседник.

    Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что США созовут экстренные заседания в СБ и СПЧ ООН в связи с ситуацией в Иране. В российском МИД данную идею назвали “вредной и деструктивной”.

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