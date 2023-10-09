Заседание СБ ООН завершилось без принятия заявления по событиям в Газе

Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию вокруг сектора Газа, однако не стал на данном этапе пытаться принять какой-либо общий документ.

Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию вокруг сектора Газа, однако не стал на данном этапе пытаться принять какой-либо общий документ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили участники заседания после его завершения.

"Мы не обсуждали общего заявления, однако никто и не предлагал какого-либо текста", - заявила журналистам постоянный представитель Мальты при ООН Ванессы Фрезьер. Она добавила, что речь шла о том, что стороны могут сделать в нынешней ситуации для защиты гражданского населения и прекращения насилия.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд отметил, что "члены Совета Безопасности согласились, что эти атаки не должны были произойти".

"Будем надеяться, что ситуация не станет хуже. Мы сделаем все, что можем, чтобы не допустить ее распространения", - добавил Вуд.